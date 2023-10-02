Мишустин распорядился повысить зарплаты бюджетников и госслужащих
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы сотрудникам бюджетных организаций, госслужащих и персонала воинских частей. Документ опубликован на интернет-портале правовых актов.
Зарплата указанных категорий проиндексирована на 5,5% с 1 октября 2023 года, говорится в распоряжении.
Правительство 29 сентября внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОТ составит 19242 рублей в месяц.
Минтруд ранее предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru