Мишустин распорядился повысить зарплаты бюджетников и госслужащих

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы сотрудникам бюджетных организаций, госслужащих и персонала воинских частей. Документ опубликован на интернет-портале правовых актов.

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Зарплата указанных категорий проиндексирована на 5,5% с 1 октября 2023 года, говорится в распоряжении.

Правительство 29 сентября внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОТ составит 19242 рублей в месяц.

Минтруд ранее предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗарплатыМихаил МишустинПравительство России

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