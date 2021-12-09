Путин попросил учесть опасения вмешательства в семью в законе о бытовом насилии

Президент РФ Владимир Путин попросил при разработке законопроекта о бытовом насилии учесть озабоченность граждан, считающих, что он может открыть возможности для вмешательства в жизнь семьи.

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«Надо добиться того, чтобы все те, кто высказывают озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты», - сказал президент в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин добавил, что в основном законопроект проработан и основные противоречия в нем сняты.

Телеведущая Анна Шафран в пресс-центре НСН ранее предложила депутатам Госдумы отказаться от принятия закона о профилактике семейного насилия. По ее мнению, он продвигается с Запада и нанесет удар по институту семьи на фоне демографического кризиса.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЗаконопроектДомашнее НасилиеВладимир Путин
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