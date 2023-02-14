Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военных
Президент России Владимир Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих и их семей, отметив, что данный процесс не должен быть формальным.
"Очень рассчитываю на то, что вы и все ваши коллеги будете работать ритмично и с высоким профессиональным уровнем. Самым внимательным образом относиться к защите законных прав наших военнослужащих и членов их семей", - сказал Путин на совещании с судьями.
Ранее российский лидер призвал рассматривать дела участников спецоперации с учетом жизненных обстоятельств. Путин напомнил о принятии решений на законодательном уровне по поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей.
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