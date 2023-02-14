Путин призвал рассматривать дела участников спецоперации с учетом обстоятельств

Судебные дела военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, должны рассматриваться с учетом жизненных обстоятельств. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на совещании судей.

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Он отметил, что права российских военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона. Путин напомнил, что недавно были приняты решения на законодательном уровне по поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» заявил, что необходимо поддерживать семьи участников специальной военной операции на Украине. По словам Кириенко, все участники спецоперации являются героями, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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