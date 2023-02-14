Путин призвал судей готовиться к цифровизации
Президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов заявил, что цифровизация судопроизводства «будет только расширяться», сообщает пресс-служба Кремля.
Он напомнил, что в конце 2022 года в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены поправки, регламентирующие порядок проведения судебного заседания в формате видеоконференцсвязи.
Глава государства указал, что судебной системе России следует быть готовой к более широкому использованию цифровых технологий в своей работе - «и технически, и организационно», не забывая при этом про права россиян.
«Главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан», - подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть надёжно защищены, так как это является залогом развития России как правового, демократического государства, сообщает RT.
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