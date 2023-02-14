Путин призвал судей готовиться к цифровизации

Он напомнил, что в конце 2022 года в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены поправки, регламентирующие порядок проведения судебного заседания в формате видеоконференцсвязи.

Глава государства указал, что судебной системе России следует быть готовой к более широкому использованию цифровых технологий в своей работе - «и технически, и организационно», не забывая при этом про права россиян.

«Главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан», - подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть надёжно защищены, так как это является залогом развития России как правового, демократического государства, сообщает RT.

