Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Жителям России не стоит тратить деньги на закупки продуктов впрок, чтобы потом не выбрасывать их. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Как пишет ТАСС, глава государства отметил, что ситуация с поставками и снабжением надежная.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что сейчас наши соотечественники закупают очень много продуктов. Однако на самом деле проблем никаких нет, а ситуация с поставками стабильная. По словам главы кабмина, это онлайн-информация, а не «какие-то статистические расчёты», подчёркивает РИА ФАН.