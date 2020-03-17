Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Жителям России не стоит тратить деньги на закупки продуктов впрок, чтобы потом не выбрасывать их. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Как пишет ТАСС, глава государства отметил, что ситуация с поставками и снабжением надежная.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что сейчас наши соотечественники закупают очень много продуктов. Однако на самом деле проблем никаких нет, а ситуация с поставками стабильная. По словам главы кабмина, это онлайн-информация, а не «какие-то статистические расчёты», подчёркивает РИА ФАН.
Напомним, Владимир Путин потребовал от правоохранителей вести беспощадную борьбу с необоснованным завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике и с коронавирусом. А министр сельского хозяйства РФ поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Между тем, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что 104 из них являются завозными, 10 контактными.
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