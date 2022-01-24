Путин пообщается с российскими олимпийцами и студентами 25 января

В сообщении говорится, что глава государства пообщается, в том числе, со студентами математических и IТ-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров.

Кроме того, на 25 января запланирована встреча российского лидера с членами олимпийской сборной России по зимним видам спорта, которые отправятся на XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине. Это мероприятие также пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поездка Владимира Путина в Китай готовится в весьма и весьма сложных условиях.

