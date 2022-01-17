Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Отвечая на вопрос о влиянии «омикрон»-штамма COVID-19 на планы главы государства поехать в Пекин он отметил, что обеспечению санитарной безопасности «китайские товарищи» уделяют максимум.

«В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами... даст Бог, всё пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждёт очной встречи с президентом России Владимиром Путиным на открытии Олимпиады в Пекине, сообщает RT.