Путин: Россия готова поделиться опытом создания вакцины от COVID-19
Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН. Российский лидер заявил, что РФ выступает за проведение в ближайшее время видеоконференции с участием государств, заинтересованных в кооперации для создания вакцин от коронвирусов. По его словам, Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. Это касается и поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность.
Также президент РФ напомнил об инициативе организовать для поставок еды и лекарств так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций. Прежде всего, для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru