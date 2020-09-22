Путин: Россия готова поделиться опытом создания вакцины от COVID-19





Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН. Российский лидер заявил, что РФ выступает за проведение в ближайшее время видеоконференции с участием государств, заинтересованных в кооперации для создания вакцин от коронвирусов. По его словам, Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. Это касается и поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность.