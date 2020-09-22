Путин: Россия готова поделиться опытом создания вакцины от COVID-19


Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН. Российский лидер заявил, что РФ выступает за проведение в ближайшее время видеоконференции с участием государств, заинтересованных в кооперации для создания вакцин от коронвирусов. По его словам, Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. Это касается и поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность.

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение COVID-19

Также президент РФ напомнил об инициативе организовать для поставок еды и лекарств так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций. Прежде всего, для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусГенассамблея ООНВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры