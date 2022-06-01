Путин пообещал рассмотреть вопрос о раннем выходе на пенсию отцов многодетных семей
1 июня 202216:06
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с многодетными семьями в среду пообещал рассмотреть предложение о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, сообщает РИА Новости.
«Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать», - сказал глава государства.
Об этом президента попросили матери, награждённые медалью ордена и орденом «Родительская слава».
Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуть почётное звание «Мать-героиня».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru