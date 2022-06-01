Путин пообещал рассмотреть вопрос о раннем выходе на пенсию отцов многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с многодетными семьями в среду пообещал рассмотреть предложение о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, сообщает РИА Новости.

«Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать», - сказал глава государства.

Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей

Об этом президента попросили матери, награждённые медалью ордена и орденом «Родительская слава».

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуть почётное звание «Мать-героиня».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СемьяПенсияМногодетные СемьиВладимир Путин
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