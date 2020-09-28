Путин пообещал привиться от коронавируса
Российский лидер Владимир Путин пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса, пишет РИА Новости.
Путин отметил, что посетит Сеул после вакцинации.
Ранее президент рассказал, что его дочь уже сделала прививку. По его словам, она чувствует себя хорошо.
«Да, я сказал, что у неё температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и всё. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъём температуры, но всё нормально», - сказал глава государства.
Российский лидер добавил, что отечественная вакцина безвредна. Он подчеркнул, что исследования будут продолжаться, они соответствуют международным практикам и российскому законодательству.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» включить разработанную в России вакцину «Спутник V» в национальный календарь прививок.
Ранее он заявил, что цена на выпущенный в России препарат от коронавируса «Арепливир» делает его недоступным для населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru