Путин пообещал привиться от коронавируса

«Да, я сказал, что у неё температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и всё. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъём температуры, но всё нормально», - сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что отечественная вакцина безвредна. Он подчеркнул, что исследования будут продолжаться, они соответствуют международным практикам и российскому законодательству.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» включить разработанную в России вакцину «Спутник V» в национальный календарь прививок.

Ранее он заявил, что цена на выпущенный в России препарат от коронавируса «Арепливир» делает его недоступным для населения.

