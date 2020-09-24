Первую партию вакцины «Вектора» выпустят в ноябре
24 сентября 202014:37
Святослав Павлов
Роспотребнадзор заявил, что первую партию вакцины от COVID-19 от ГНЦ «Вектор» планируется выпустить уже в этом году.
Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Роспотребнадзора, вакцина ГНЦ «Вектор» выйдет в ноябре.
Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов приступил к регистрации вакцины «Вектора», она должна завершиться к 15 октября.
Пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили уже во все регионы России.
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24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru