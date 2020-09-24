Первую партию вакцины «Вектора» выпустят в ноябре

Роспотребнадзор заявил, что первую партию вакцины от COVID-19 от ГНЦ «Вектор» планируется выпустить уже в этом году.



Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Роспотребнадзора, вакцина ГНЦ «Вектор» выйдет в ноябре.