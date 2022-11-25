Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта

Президент отметил, что попросит Шигину показать ее фильм про бойцов, которых она видела на передовой. Кроме того, Путин пообещал, что министерство культуры также подключится.

«Министр - женщина тоже патриотических убеждений, взглядов, и очень деятельная», - приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна добиваться своих целей, и она их добьется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

