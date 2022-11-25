Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта

Президент РФ Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку министерства обороны для съемки документалистики на линии фронта. Об этом Путин сказал на встрече с матерями участников спецоперации на Украине.

Путин рассказал, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Президент отметил, что попросит Шигину показать ее фильм про бойцов, которых она видела на передовой. Кроме того, Путин пообещал, что министерство культуры также подключится.

«Министр - женщина тоже патриотических убеждений, взглядов, и очень деятельная», - приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна добиваться своих целей, и она их добьется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Путин
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