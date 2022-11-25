Путин рассказал, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что периодически лично звонит по телефону участникам спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.

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Во время встречи с матерями военнослужащих он отметил, что те, с кем он разговаривал, не ожидали таких звонков.

«Я по телефону напрямую с некоторыми ребятами говорил. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин на совещании с членами Координационного совета потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеТелефонный РазговорВладимир Путин
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