Путин рассказал, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Во время встречи с матерями военнослужащих он отметил, что те, с кем он разговаривал, не ожидали таких звонков.

«Я по телефону напрямую с некоторыми ребятами говорил. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин на совещании с членами Координационного совета потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».