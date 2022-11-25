Путин рассказал, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин заявил, что периодически лично звонит по телефону участникам спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время встречи с матерями военнослужащих он отметил, что те, с кем он разговаривал, не ожидали таких звонков.
«Я по телефону напрямую с некоторыми ребятами говорил. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин на совещании с членами Координационного совета потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных
- СМИ: Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022
- В Калуге планируют отреставрировать Каменный мост
- В Швеции начался процесс против двух братьев по обвинению в шпионаже в пользу России
- В Финляндии водителя оштрафовали за использование зимой шипованных шин
- Путин рассказал, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
- Путин заявил, что не стоит доверять информации из интернета
- Грета Тунберг и ещё более 600 шведских детей и подростков подали иск против Швеции
- Уэльс проиграл Ирану в матче ЧМ-2022
- Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru