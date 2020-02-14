Путин помиловал трёх россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании трёх граждан, осужденных на сроки лишения свободы.

Глава государства помиловал Павла Петрашова, Марину Чернышеву и Раису Плетневу. Петрашов был участником ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля, Плетневу осудили за убийство, а Чернышеву – за причинение тяжкого вреда здоровью, передает RT.

Известно, что Плетнева убила своего супруга, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на нее и начал избивать, уточняет Ura.ru. Она была осуждена на семь лет колонии.

Ранее Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую задержали с наркотиками в аэропорту Шереметьево. Несмотря на то, что в Москве она была транзитом, российский суд назначил девушке 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

