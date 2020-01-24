Кучерена: Израильтянку Иссахар могут отправить досиживать на родину
Израильтянку Нааму Иссахар могут передать Израилю для отбывания наказания на родине. Об этом сообщил глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, это «один из вариантов решения "проблемы Иссахар"». Адвокат отметил, что для этого необходимо лишь обращения компетентных органов Израиля в Минюст РФ. Кучерена также уточнил, что в случае передачи женщины Израилю, там она может быть освобождена.
Гражданка Израиля была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Президент РФ Владимир Путин, прибывший накануне в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста, встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной Наамы. Он сказал женщине, что «все будет хорошо».
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН предположил, что задержанная с наркотиками девушка привлекла внимание пограничников из-за двойного гражданства.
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