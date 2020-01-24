Кучерена: Израильтянку Иссахар могут отправить досиживать на родину

Гражданка Израиля была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Президент РФ Владимир Путин, прибывший накануне в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста, встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной Наамы. Он сказал женщине, что «все будет хорошо».

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН предположил, что задержанная с наркотиками девушка привлекла внимание пограничников из-за двойного гражданства.

