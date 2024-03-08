Путин помиловал более 50 женщин 8 марта
В России помиловали 52 женщин, отбывающих наказание в заключении за нарушение закона. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.
Глава государства помиловал беременных женщин и тех, у которых есть несовершеннолетние дети. Также в числе помилованных женщины-заключенные, родственники которых участвуют в спецоперации, сообщает Ura.ru.
Принимая решение о помиловании женщин, глава государства руководствовался принципами гуманности, пишет Газета.ru.
Ранее представители правоохранительных органов Аргентины передали российским правоохранителям россиянку Людмилу Авдюхину, находившуюся в международном розыске за хищение более 150 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru