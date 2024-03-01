Аргентина выдала России обвиняемую в хищении более 150 млн рублей
Представители правоохранительных органов Аргентины передали российским правоохранителям россиянку Людмилу Авдюхину, находившуюся в международном розыске за хищение более 150 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
В 2022 году разыскиваемая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Авдюхина руководила риелторским агентством в Барнауле. По данным следствия, женщина брала у покупателей недвижимости крупные суммы на хранение для дальнейшей передачи продавцам, а также получала деньги клиентов, предлагая выгодные инвестиции в приобретение объектов.
«Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась. В итоге женщина похитила более 150 млн рублей, после чего скрылась от правосудия за границей ... В прошлом году благодаря задействованию каналов Интерпола было установлено местонахождение Авдюхиной, она задержана на территории Аргентины», — указала Волк.
Представитель МВД подчеркнула, что компетентные органы республики удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры РФ и разрешили экстрадировать обвиняемую.
Ранее Кипр принял решение об экстрадиции в Россию гражданина страны Бориса Сосина, проходящего по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат, напоминает RT.
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