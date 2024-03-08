Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Российский лидер поздравил россиянок с Международным женским днем, подчеркнув, что материнство является величайшим даром женщины. Он напомнил, что в стране всегда особенно готовятся к празднику. Видеообращение опубликован она сайте Кремля.
«Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщины, трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», – подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер заверил во всесторонней поддержке матерей и семей, в том числе многодетных, со стороны государства.
«Сегодня в России семья, ее интересы, запросы – в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, многодетные и молодые семьи, молодые мамы чувствовали заботу и помощь государства», – сказал президент.
Глава государства отдельно поздравил женщин, находящихся в зоне специальной военной операции и ожидающих с фронта своих родных в тылу.
Владимир Путин подчеркнул, что российскими женщинами «невозможно не восхищаться» и пожелал им «как можно больше поистине счастливых мгновений».
Утром 8 марта российских женщин также поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и другие политики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru