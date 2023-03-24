Путин положительно оценил идеи, выдвинутые на форуме «Здоровое общество»

В приветствии главы государства, которое зачитал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говорится, что озвученные в ходе встречи рекомендации и предложения также позволят упрочить сотрудничество России и стран СНГ в сфере здравоохранения.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что участники международного форума, который проходит в Санкт-Петербурге 23-24 марта, проведут время с максимальной пользой и наладят профессиональные контакты.

Ранее Путин пообещал изучить предложение об увеличении финансирования, выделяемого на лекарства для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает RT.

