Куратором в сфере здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова

20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат стала куратором в сфере здравоохранения республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред республиканского правительства Адам Алханов.

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Алханов отметил, что реабилитационная служба в чечне под кураторством Хутмат Кадыровой вышла на новый уровень.

Кроме того, политик уверен, что под ее кураторством здравоохранение в республике ждут новые успехи и возможности.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни.

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ФОТО: culture.ru
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечня
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