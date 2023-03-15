Куратором в сфере здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова

С поддельного миграционного учета в Москве за год снято 396 тысяч иностранцев В районе «Кунцево» открылся новый флагманский МФЦ Количество многодетных семей в Москве за 10 лет увеличилось втрое Столичные медики подвели итоги трехлетнего эксперимента по внедрению ИИ в лучевую диагностику В Москве разработан уникальный для отечественной и мировой медицины фантом щитовидной железы