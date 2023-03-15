Куратором в сфере здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова
20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат стала куратором в сфере здравоохранения республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред республиканского правительства Адам Алханов.
Алханов отметил, что реабилитационная служба в чечне под кураторством Хутмат Кадыровой вышла на новый уровень.
Кроме того, политик уверен, что под ее кураторством здравоохранение в республике ждут новые успехи и возможности.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни.
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