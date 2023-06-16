Путин: половина уехавших после февраля 2022 года уже вернулись

«Я не вижу в этом ничего плохого, пусть люди поживут, посмотрят. Но одно дело жить в лучшем городе мира - Москве, среди родственников, в своей языковой среде, другое дело в - в отрыве от этого», - сказал президент.

Накануне российский лидер назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом.

Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».

