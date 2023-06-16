Путин призвал построить в России экономику высоких зарплат

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат.

По его словам, должна быть сохранена не только низкая инфляция и высокая занятость, но важно обеспечить опережающий рост доходов граждан.

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«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат», - сказал Путин во время выступления на ПМЭФ.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗарплатыВладимир Путин

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