«Это разбой, средневековье»: Путин о заморозке российских счетов за рубежом

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом.

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«Закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой», - подчеркнул президент.

Глава государства также поручил кабмину ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.

Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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