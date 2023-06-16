«Это разбой, средневековье»: Путин о заморозке российских счетов за рубежом

«Закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой», - подчеркнул президент.



Глава государства также поручил кабмину ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.

Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».

