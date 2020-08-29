Путин подтвердил начале учебного года в России 1 сентября
Учебный год в России для школьников и студентов начнется традиционно 1 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире на телеканале «Россия-1».
Глава государства призвал обеспечить выполнение санитарных требований во время обучения.
«Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», - сказал Владимир Путин в интервью в программе «Вести в субботу».
Президент выразил понимание, что для преподавателей непросто постоянно находиться в защитных масках, и «мы должны все это понять».
Владимир Путин считает, что необходим творческий подход к организации очного учебного процесса. Он предложил организовывать отдельные занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки.
«То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — отметил глава государства.
Также президент рекомендовал проводить индивидуальные занятия или лабораторные работы с участием только нескольких студентов для снижения рисков распространения коронавируса, отмечает «Известия».
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН подчеркнул, что к началу учебного года необходимо подходить настороженно.
«Мы уже наблюдали так называемую "вторую волну" летом, когда все поехали жарить шашлыки, как только выглянуло солнышко», - отметил он и напомнил об опасности бессимптомных носителей заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru