Путин подтвердил начале учебного года в России 1 сентября

Президент выразил понимание, что для преподавателей непросто постоянно находиться в защитных масках, и «мы должны все это понять».

Владимир Путин считает, что необходим творческий подход к организации очного учебного процесса. Он предложил организовывать отдельные занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки.

«То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — отметил глава государства.

Также президент рекомендовал проводить индивидуальные занятия или лабораторные работы с участием только нескольких студентов для снижения рисков распространения коронавируса, отмечает «Известия».

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН подчеркнул, что к началу учебного года необходимо подходить настороженно.

«Мы уже наблюдали так называемую "вторую волну" летом, когда все поехали жарить шашлыки, как только выглянуло солнышко», - отметил он и напомнил об опасности бессимптомных носителей заболевания.

