Путин подтвердил начале учебного года в России 1 сентября

Учебный год в России для школьников и студентов начнется традиционно 1 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире на телеканале «Россия-1».

Глава государства призвал обеспечить выполнение санитарных требований во время обучения.

«Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», - сказал Владимир Путин в интервью в программе «Вести в субботу».

Инфекционист рассказал, что вторая волна коронавируса уже прошла

Президент выразил понимание, что для преподавателей непросто постоянно находиться в защитных масках, и «мы должны все это понять».

Владимир Путин считает, что необходим творческий подход к организации очного учебного процесса. Он предложил организовывать отдельные занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки.

«То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — отметил глава государства.

Также президент рекомендовал проводить индивидуальные занятия или лабораторные работы с участием только нескольких студентов для снижения рисков распространения коронавируса, отмечает «Известия».

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН подчеркнул, что к началу учебного года необходимо подходить настороженно.

«Мы уже наблюдали так называемую "вторую волну" летом, когда все поехали жарить шашлыки, как только выглянуло солнышко», - отметил он и напомнил об опасности бессимптомных носителей заболевания.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:1 СентябряВладимир Путин
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