Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав
Глава государства Владимир Путин подписал закон, в котором уточняется порядок восстановления водительских прав после их отъёма, сообщает RT со ссылкой на документ.
В нем перечислены категории граждан, которым запрещён допуск к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений. Кроме того, уточняется, что для получения некоторых категорий и подкатегорий понадобится не только обучение в автошколе и сдача экзаменов, но и стаж на транспорте другой категории.
Ранее ГИБДД назвала несоблюдение дистанции самой частой причиной ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru