Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав

В нем перечислены категории граждан, которым запрещён допуск к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений. Кроме того, уточняется, что для получения некоторых категорий и подкатегорий понадобится не только обучение в автошколе и сдача экзаменов, но и стаж на транспорте другой категории.

Ранее ГИБДД назвала несоблюдение дистанции самой частой причиной ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

