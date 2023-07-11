Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав

Глава государства Владимир Путин подписал закон, в котором уточняется порядок восстановления водительских прав после их отъёма, сообщает RT со ссылкой на документ.

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В нем перечислены категории граждан, которым запрещён допуск к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений. Кроме того, уточняется, что для получения некоторых категорий и подкатегорий понадобится не только обучение в автошколе и сдача экзаменов, но и стаж на транспорте другой категории.

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