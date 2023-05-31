В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права или ОСАГО
Фракция «Новые люди» предложила отменить штрафы для автомобилистов, забывших водительские права или полис ОСАГО, парламентарии подготовили соответствующий законопроект. Об этом сообщил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», — цитирует политика РИА Новости.
Депутаты направили законопроект на заключение в правительство.
Между тем в России предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время, напоминает «Свободная пресса». С такой инициативой выступила правительственная комиссия, в состав которой входят первые замглавы МВД, Минздрава, Минюста, Минтруда, Минобороны и ряда других ведомств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru