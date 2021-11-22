Путин подписал закон, позволяющий дистанционно заключить трудовой договор

Документ,регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, опубликован на официальном портале правовой информации. Он должен оптимизировать взаимодействие между работодателями и работниками.

Подписанный главой государства закон касается документов, предусмотренных трудовым законодательством РФ, при этом работники в праве отказаться от перехода на электронный кадровый документооборот.

В пояснительной записке к закону говорится, что он призван повысить оперативность оформления официальных трудовых отношений, так как работники смогут подписывать документы электронной подписью без посещения кадровой службы. Кроме того, он позволит гражданам оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и прочие услуги, где необходимо предоставление данных от работодателя.

Ранее Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году, сообщает RT.

