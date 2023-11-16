Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

По его словам, за последние два месяца на эти цели уже было выделено порядка 31 млрд рублей, благодаря чему были повышены «зарплаты сотрудникам федеральных учреждений в области культуры, науки, медицины и образования».

«Мы дополнительно распределим ещё более 5,5 млрд. Это финансирование поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками», - сказал глава кабмина.

Он добавил, что выделяемые средства также направят на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Ранее госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих до января 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

