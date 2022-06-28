Путин подписал закон об уголовном наказании за повторное нанесение побоев

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет статью Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за нанесение побоев или насильственные действия, не повлекших проблем для здоровья.

В частности, за повторные побои теперь могут либо отправить на обязательные работы на срок до 480 часов, либо на исправительные работы на срок до года. Также предусмотрены ограничение свободы на срок до года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Отмечается, что подписанный президентом закон устраняет законодательный пробел. Ранее за побои, нанесённые в первый и второй раз предусматривалась административная, а затем уголовная ответственность, а за третий раз - снова административная.

Ранее Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства России сиротам из Донбасса, сообщают «Невские новости».