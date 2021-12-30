Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей-рецидивистов, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщается на официальном-интернет портале правовой информации.
Законопроект об агрессивном вождении Совфед одобрил 24 декабря. Под таким вождением понимается, в частности, превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час.
Так, максимальное наказание будет составлять до трех лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы.
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