Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов

Законопроект об агрессивном вождении Совфед одобрил 24 декабря. Под таким вождением понимается, в частности, превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час.

Так, максимальное наказание будет составлять до трех лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы.

