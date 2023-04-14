Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных растений и грибов

Он восполняет пробел в национальном законодательстве, в котором до этого момента уголовное наказание применялось лишь за незаконные уничтожение, добычу и оборот занесенных в Красную книгу РФ особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. При этом уголовно-правовая защита краснокнижных растений и грибов законодательством не была предусмотрена.

Принятые поправки дополнят Уголовный кодекс РФ новой статьей, которая вводит уголовное наказание за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, а также их частей и производных, в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

В случае, если это преступление было совершено с использованием служебного положения, с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до шести лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании реестра пивоваров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

