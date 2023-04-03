Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов

Закон затрагивает производство кинокартин, предназначенных для зрителей не старше 18 лет. При этом ленты должны соответствовать ряду критериев, например, способствовать воспитанию подрастающего поколения. Содержание сценария должно быть направлено на физическое, психическое, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.

Решение о полном государственном финансировании производства детских кинокартин будет принимать министерство культуры. Законопроект ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил об усталости людей от напряженных современных реалий. Поэтому, по словам эксперта, зрителю нужно кино для души и для спокойствия





