Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, определяющий условия 100% финансирования из государственного бюджета съёмок, этапа постпродакшн и проката отечественных художественных фильмов для детской и юношеской целевой аудитории. Документ размещён на официальном сетевом ресурсе правовой информации.
Закон затрагивает производство кинокартин, предназначенных для зрителей не старше 18 лет. При этом ленты должны соответствовать ряду критериев, например, способствовать воспитанию подрастающего поколения. Содержание сценария должно быть направлено на физическое, психическое, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.
Решение о полном государственном финансировании производства детских кинокартин будет принимать министерство культуры. Законопроект ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru