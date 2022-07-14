Путин подписал закон об ответе на дискриминацию российских СМИ

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Генпрокуратура РФ получает право, в ответ на закрытие российских СМИ за рубежом, запрещать в России деятельность иностранных СМИ.

Также генпрокурор РФ и его заместители смогут признавать недействительной регистрацию любого СМИ за распространение фейков и информации, дискредитирующих российскую армию или связанной с введением иностранными государствами антироссийских политических и экономических санкций.

Кроме того, сотрудники СМИ будут нести ответственность за перепечатку недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, за призывы к вводу санкций или к организации и участию в несанкционированных акциях.

Иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий.

Ранее Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, сообщает RT.