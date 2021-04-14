Елена Зяббарова отметила рост поступлений в столичный бюджет от IT-предприятий

Высокий спрос на продукцию и услуги организаций IT-сферы влияют на положительную динамику поступлений по НДФЛ в бюджет города. Сказывается увеличение количества рабочих мест и уровня заработной платы в отрасли. В этой сфере в Москве предлагают заработную плату на 43,5% выше средней, отметила Зяббарова.

По ее словам, правительство столицы проводит специальную политику по цифровому развитию города, снятию административных барьеров и созданию условий для ведения бизнеса в IT-сфере.

IT-сектор – один из самых привлекательных с точки зрения инвестиций. В прошлом году в отрасль было привлечено 360,1 миллиардов рублей, а это 13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал в Москве, подчеркивает глава департамента.

Отдельно она выделила важность IT-сферы во время пандемии, ведь в условиях ограничительных мер, данная область стала источником универсальных управленческих и технологических решений, которые позволяют компаниям быстро и эффективно перестроить бизнес-модели.

