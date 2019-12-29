Путин подписал закон о возврате части страховки при досрочном погашении кредита

Обмен пленными начался в Донбассе Капитан канадской хоккейной сборной извинился, что не снял шлем во время исполнения гимна России В "Нафтогазе" сообщили, что подписи на документах соглашений еще не стоят Синоптики прогнозируют маленький снег в Москве в новогоднюю ночь