Путин подписал закон о возврате части страховки при досрочном погашении кредита
Глава России Владимир Путин подписал закон, который разрешает заемщику получить назад часть стоимости страховки при досрочной выплате кредита. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Получить такое право заемщик сможет при уведомлении о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита, а также если отсутствует страховой случай, предусмотренный в полисе.
Заемщик сможет вернуть часть премию, выплаченной страховой компании, при досрочном погашении всей суммы кредита, за минусом страховых выплат, пропорциональных окончившемуся периоду страхования, уточняет Газета.ru
Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН предсказал в России кредитный кризис в недалёком будущем. Причину он видит в том, что часть страны уже вынуждена жить в кредит.
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