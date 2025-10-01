В России шестерых подростков задержали по делам о терроризме

По её словам, трое несовершеннолетних, задержанных в Челябинской области, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.

В Оренбургской области 15-летний подросток в мессенджере заявил о готовности за деньги совершать поджоги. В Брянской области несовершеннолетний опубликовал в Telegram-канале видео с признаками «оправдания деятельности запрещенной террористической организации».

В Башкирии 14-летняя девочка распространяла информацию о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях, пишет RT.

«В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества», - указала Петренко.

Ранее в Ижевске задержали трех подростков, которые пытались заложить самодельную бомбу у проходной местного оборонного предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».