В России шестерых подростков задержали по делам о терроризме
В нескольких регионах России по делам о терроризме были задержаны шестеро подростков. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По её словам, трое несовершеннолетних, задержанных в Челябинской области, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.
В Оренбургской области 15-летний подросток в мессенджере заявил о готовности за деньги совершать поджоги. В Брянской области несовершеннолетний опубликовал в Telegram-канале видео с признаками «оправдания деятельности запрещенной террористической организации».
В Башкирии 14-летняя девочка распространяла информацию о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях, пишет RT.
«В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества», - указала Петренко.
Ранее в Ижевске задержали трех подростков, которые пытались заложить самодельную бомбу у проходной местного оборонного предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
