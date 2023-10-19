Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям

Так, дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее, 11 октября, Совет Федерации РФ одобрил на заседании закон, который предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных работ, товаров и услуг, передает «Радиоточка НСН».

