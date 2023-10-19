Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение юрлицами и должностными лицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.
Ранее, 11 октября, Совет Федерации РФ одобрил на заседании закон, который предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных работ, товаров и услуг, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WhatsApp разрешил использовать два аккаунта на одном устройстве
- Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии
- Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади
- Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары
- В Петербурге откроют выставку о группе «Король и Шут» и феномене панка
- Задержанные в Италии россияне будут экстрадированы во Францию
- СМИ: Причиной развода Брежневой и Меладзе стала Украина
- Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям
- Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств
- «Спуститесь на землю»: Глава Шалавы предложил депутатам улучшить жизнь деревни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru