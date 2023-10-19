Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение юрлицами и должностными лицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Так, дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее, 11 октября, Совет Федерации РФ одобрил на заседании закон, который предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных работ, товаров и услуг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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