Председатель Союза потребителей заявил, что благополучие семей растет

«Мы понимаем, что сейчас благополучие семей в значительной степени больше, чем 10-15 лет назад. Оно зависит от социальных выплат. Их доля в доходах населения была в 2010 году 14%, а через 10 лет стала 21%. В последние два года оно растет. Мы понимаем, что, учитывая сложности формирования доходов бюджета, в связи с сокращением нефтегазовых доходов… Не следует ожидать сокращения государственных расходов на снаряды, но социальные расходы окажутся под сильным давлением», - сказал Шелищ.

Ранее, 7 июня, Росстат сообщил, что в первом квартале 2023 года снизилось число россиян с доходами меньше прожиточного минимума, сообщает «Радиоточка НСН».

