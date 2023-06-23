Председатель Союза потребителей заявил, что благополучие семей растет
Социальные выплаты, из-за которых растет благополучие семей, могут оказаться под сильным давлением, отметил в эфире НСН Петр Шелищ.
Сегодня благополучие семей растет в значительной степени из-за социальных выплат, рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в пресс-центре НСН.
«Мы понимаем, что сейчас благополучие семей в значительной степени больше, чем 10-15 лет назад. Оно зависит от социальных выплат. Их доля в доходах населения была в 2010 году 14%, а через 10 лет стала 21%. В последние два года оно растет. Мы понимаем, что, учитывая сложности формирования доходов бюджета, в связи с сокращением нефтегазовых доходов… Не следует ожидать сокращения государственных расходов на снаряды, но социальные расходы окажутся под сильным давлением», - сказал Шелищ.
Ранее, 7 июня, Росстат сообщил, что в первом квартале 2023 года снизилось число россиян с доходами меньше прожиточного минимума, сообщает «Радиоточка НСН».
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