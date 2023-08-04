Путин подписал закон о штрафах для авиакомпаний за опоздания

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении с апреля 2024 года штрафов за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиаперевозчиком.

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Вместо прежних 25 рублей штраф составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.

26 июля депутаты Госдумы одобрили четырёхкратное повышение штрафа для авиакомпаний за задержку рейсов и доставку багажа. Авторы инициативы указали, что благодаря более крупному штрафу увеличится ответственность перевозчиков за задержку вылета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафыАвиакомпанииВладимир Путин

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