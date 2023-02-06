Путин подписал закон о сборе геномной информации всех подозреваемых
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в преступных деяниях и находящихся под административным арестом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает сбор геномной информации — «биометрических персональных данных, включающих кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты» — у всех осужденных и подозреваемых.
При этом в случае возникновения права на реабилитацию граждане смогут потребовать уничтожения их геномной информации.
Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
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