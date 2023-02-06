Путин подписал закон о сборе геномной информации всех подозреваемых

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в преступных деяниях и находящихся под административным арестом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Закон предусматривает сбор геномной информации — «биометрических персональных данных, включающих кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты» — у всех осужденных и подозреваемых.

При этом в случае возникновения права на реабилитацию граждане смогут потребовать уничтожения их геномной информации.

Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗаконВладимир Путин
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