МВД разработает порядок проведения геномной регистрации в России

«Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации», — рассказали в МВД.

Состав и порядок геномной регистрации будет определен лишь после вступления в силу положений соответствующего закона и согласования проекта постановления с федеральными органами власти. В связи с этим в МВД назвали преждевременными комментарии по инициативе.

