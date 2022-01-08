МВД разработает порядок проведения геномной регистрации в России

МВД разрабатывает проект постановления, который определит порядок проведения государственной геномной регистрации, учет и хранение биоматериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

В России создадут базу геномов 100 тысяч граждан

«Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации», — рассказали в МВД.

Состав и порядок геномной регистрации будет определен лишь после вступления в силу положений соответствующего закона и согласования проекта постановления с федеральными органами власти. В связи с этим в МВД назвали преждевременными комментарии по инициативе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМВД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры