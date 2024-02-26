Путин подписал закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане с 1 марта 2025 года получат право устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями.
Авторы инициативы указали, что её цель - защитить россиян от мошенничества, например, выдачи займов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии и украденных персональных данных.
Установить или снять запрет граждане смогут через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
Отмечается, что закон не будет распространяться на ипотечные и автокредиты, а также на образовательные кредиты, которые были предоставлены в рамках господдержки.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что взять автомобиль в кредит, а затем обратиться с заявлением о внесудебном банкротстве не удастся, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru