Путин подписал закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане с 1 марта 2025 года получат право устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями.

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Авторы инициативы указали, что её цель - защитить россиян от мошенничества, например, выдачи займов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии и украденных персональных данных.

Установить или снять запрет граждане смогут через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Отмечается, что закон не будет распространяться на ипотечные и автокредиты, а также на образовательные кредиты, которые были предоставлены в рамках господдержки.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что взять автомобиль в кредит, а затем обратиться с заявлением о внесудебном банкротстве не удастся, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
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