Россияне стали брать в два раза меньше микрозаймов для обслуживания автомобилей
В 2023 году россияне вдвое реже брали микрозаймы на обслуживание личных автомобилей, чем годом ранее, передает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.
Доля заявок на займы, целью которых указывались траты на содержание автомобиля, в общем объеме запросов в 2023 году составила 5,7% против 10,8% в 2022 году.
Уменьшились и размеры таких займов — с 18,16 тысячи рублей в 2022 году до 14,76 тысячи рублей в прошлом. Снижение составило 18,7%.
Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Mercedes планирует выпустить новую линейку сверхроскошных авто Mythos
- Тело Навального отдали его матери
- Россияне стали брать в два раза меньше микрозаймов для обслуживания автомобилей
- Баянист «Аффинаж» поделился сольной композицией «NELL»
- Аршавин рассказал, планирует ли работать тренером после получения лицензии
- В Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере
- Экспериментальные методики и вакцина: В России придумывают новые способы лечения рака
- «Маразм и упыри!»: Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов
- Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки
- Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru