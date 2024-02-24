Россияне стали брать в два раза меньше микрозаймов для обслуживания автомобилей

Доля заявок на займы, целью которых указывались траты на содержание автомобиля, в общем объеме запросов в 2023 году составила 5,7% против 10,8% в 2022 году.

Уменьшились и размеры таких займов — с 18,16 тысячи рублей в 2022 году до 14,76 тысячи рублей в прошлом. Снижение составило 18,7%.

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

