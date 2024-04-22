Путин подписал закон о реестре адвокатов

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, реестр станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, в котором будут собраны достоверные сведения обо всех адвокатах в России.

Отмечается, что оператором системы будет Федеральная палата адвокатов, а вопросами ведения реестра и состава сведений будет заведовать Минюст РФ.

Также закон предоставляет адвокатам право доступа в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов.

Кроме того, в документе содержится положение, согласно которому адвокаты, уехавшие из России более чем на год, могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны по иным уважительным причинам, например, для лечения или обучения.

Ранее Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом), ФСБ возбудила против него уголовное дело по статье о госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

