В автопроисшествии под Луганском погиб адвокат серийного убийцы Чикатило
Назначенный государством адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб при дорожно-транспортном происшествии под Луганском, пишет ТАСС.
О смерти юриста сообщила главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская. По ее словам, Хабибулин попал в автопроисшествие по дороге в Ростов-на-Дону.
«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», - рассказала Бухановская.
Чикатило совершил более 50 убийств в 1978-1990 годах. В феврале 1994-го маньяка расстреляли в тюрьме в Новочеркасске, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru