В автопроисшествии под Луганском погиб адвокат серийного убийцы Чикатило

О смерти юриста сообщила главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская. По ее словам, Хабибулин попал в автопроисшествие по дороге в Ростов-на-Дону.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», - рассказала Бухановская.

Чикатило совершил более 50 убийств в 1978-1990 годах. В феврале 1994-го маньяка расстреляли в тюрьме в Новочеркасске, напоминает «Радиоточка НСН».

