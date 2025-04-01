Путин подписал закон о присвоении Ленинградской битве статуса дня воинской славы

Со дня официального опубликования закон вступает в силу.

Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года — 1127 дней. В ней участвовали войска ПВО, соединения авиации дальнего действия, три флотилии, Балтийский флот и шесть фронтов. Кроме того, активное участие в сражении принимали партизаны. Советским войскам удалось сокрушить группу армий «Север» и разгромить свыше 50 вражеских дивизий.

Ранее статус дня воинской славы России был присвоен Дню победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году (12 мая). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

