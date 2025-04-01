Путин подписал закон о присвоении Ленинградской битве статуса дня воинской славы
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, присваивающий статус дня воинской славы России дате окончания Ленинградской битвы (9 августа). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Законопроект был внесен Путиным в Госдуму в марте 2025 года. В сопроводительных документах сообщается, что нововведение «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».
Со дня официального опубликования закон вступает в силу.
Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года — 1127 дней. В ней участвовали войска ПВО, соединения авиации дальнего действия, три флотилии, Балтийский флот и шесть фронтов. Кроме того, активное участие в сражении принимали партизаны. Советским войскам удалось сокрушить группу армий «Север» и разгромить свыше 50 вражеских дивизий.
Ранее статус дня воинской славы России был присвоен Дню победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году (12 мая). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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