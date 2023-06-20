В России установили 3 сентября День Победы над милитаристской Японией
Депутаты Госдумы приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», сообщает ТАСС.
Согласно документу, теперь день воинской славы 3 сентября переименован в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
Авторы инициативы отмечали, что изменения необходимо закрепить на уровне федерального закона, новое наименование «отражает принцип исторической справедливости».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новую памятную дату России — День военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru