«Безобразно пьяный»: Новгородский чиновник сорвал лекцию в пабе и уволился

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев уволился после того, как в сети появилась информация о его дебоше в пабе, где проходят исторические лекции «Новгородские вечера».

По данным РИА Новости, сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника Владимир Варнаев сообщил в соцсетях, что «безобразно пьяный» Гусев сорвал проведение лекции и нецензурно выражался.

Как сообщил руководитель пресс-службы администрации Новгородской области Николай Шестаков, Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию, которое уже подписано.

По мнению Шестакова, Гусев принял «верное решение».

Между тем, Варнаев отмечал, что дебошир после случившегося «искренне извинился».

