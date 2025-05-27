Путин поручил создавать условия для самореализации участников СВО
Российский лидер Владимир Путин поручил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» создавать условия для самореализации участников спецоперации России на Украине, которые возвращаются с фронта. Об этом сообщило издание «Известия».
По словам главы государства, это чрезвычайно важная задача, над которой постоянно работают и администрация президента, и правительство России. Президент отметил, что руководство страны учтет предложение об организации «предподготовки» для бойцов СВО для последующего участия в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее временно исполняющий главы Курской области Александр Хинштейн на встрече с Путиным попросил главу государства поддержать создание музея, посвященного событиям в регионе в 2024–2025 годах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru