Путин поручил создавать условия для самореализации участников СВО

По словам главы государства, это чрезвычайно важная задача, над которой постоянно работают и администрация президента, и правительство России. Президент отметил, что руководство страны учтет предложение об организации «предподготовки» для бойцов СВО для последующего участия в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее временно исполняющий главы Курской области Александр Хинштейн на встрече с Путиным попросил главу государства поддержать создание музея, посвященного событиям в регионе в 2024–2025 годах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

